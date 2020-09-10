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برلمان

اتجاه لتخصيص إعانات شهرية.. النواب يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:54 ص
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
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عبد الرحمن سرحان
كشف النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، عن تفاصيل مهمة بشأن العمالة غير المنتظمة ورعايتهم خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتجاه داخل البرلمان لاعتماد إعانات شهرية لهم ضمن موازنة الدولة.

وقال النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تم طرح تثبيت الإعانة الشهرية للعمالة غير المنتظمة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة بـ 500 جنيه، وذلك من خلال ضمها للموازنة العامة للدولة.

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الإعانة الشهرية للعمالة غير المنتظمة سوف تكون للمقيدين على موقع وزارة القوى العاملة، والمقدرين بحوالي 2.5 مليون فقط، مطالبا غير المقيدين بالإسراع بالتسجيل في موقع وزارة القوى العاملة، وذلك للاستفادة من أي منح ومميزات تصرف للعمالة غير المنتظمة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود وزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سوف تكون هناك منظومة متكاملة لتلك الفئة، وهذا سيجعلهم دائما محل اهتمام من الدولة، وستكون هناك خطوات جادة في الأيام المقبلة، سواء في البرلمان الحالي أو البرلمان المقبل، لتوفير الدعم للعمالة غير المنتظمة.

وأشار النائب إلى عملية النظام الرقمي الخاص بوزارة القوى العاملة، المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بما يساعد في الحصول على البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.


ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسات دور الانعقاد السادس والأخير، وذلك مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
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