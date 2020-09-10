حدث ليلا.. هاشتاج الشعب يريد السيسي يتصدر تويتر.. والنائب محمد أبو العينين يطالب بمضاعفة دعم القطاع الخاص: الصادرات لن تأتي إلا بالإنتاج

تصدر منذ ساعات هاشتاج

على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث غرّد به آلاف المصريين؛ معبرين عما حققته الدولة من إنجازات في عهد

، وكان هاشتاج #الشعب_يريد_السيسي الأكثر تداولًا على "تويتر" خلال الساعات الماضية.