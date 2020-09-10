حدث ليلا.. هاشتاج الشعب يريد السيسي يتصدر تويتر.. والنائب محمد أبو العينين يطالب بمضاعفة دعم القطاع الخاص: الصادرات لن تأتي إلا بالإنتاج

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي :
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة إلى متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
رحب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بلقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي على قناة "صدى البلد".
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.
تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في العالم عتبة الـ 900 ألف وفاة منذ ظهر كوفيد-19 للمرة الأولى في الصين في ديسمبر.
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة عرض النادي لـ ضم شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق والمنضم حديثا لـ فريق بيراميدز.
كشفت مصادر استخباراتية، عن أن قطر قد تغير سياساتها بشأن دعم المنظمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.
يدرس الكونجرس الأمريكي، تجريد الرئيس الصيني، شي جين بينج، من لقب "الرئيس"، والذي تستخدمه –من بين ألقاب عديدة يحملها- الحكومات والمؤسسات الإعلامية الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية.
أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والمنتخب الأول، أنه تلقى عرضا مغريا للغاية عقب مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن اختياره الأول والأخير كان البقاء في الفريق الأحمر.
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي؛ عقب موقف الأخير من الموافقة على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
تصدر منذ ساعات هاشتاج #الشعب_يريد_السيسي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث غرّد به آلاف المصريين؛ معبرين عما حققته الدولة من إنجازات في عهد الرئيس السيسي، وكان هاشتاج #الشعب_يريد_السيسي الأكثر تداولًا على "تويتر" خلال الساعات الماضية.
ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية ما سيسفر عنه اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" والذى سيعقد اليوم عبر الفيديو كونفراس لتحديد مصير منافسات نصف نهائى أبطال إفريقيا.
حصل "صدى البلد" على نص تحقيقات النيابة وشهادة الشهود فى القضية رقم ۱۲۳۳۲ لسنة ۲۰۲۰ جنح النزهة، والمتهمة فيها المستشارة نهي الإمام بالنيابة الإدارية بالتعدي علي المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة.
قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التصعيد الرسمي والشامل ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وشكواه لأكثر من جهة؛ بعدما تجدد هجومه على أعضاء اللجنة في الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات شديدة للأعضاء عبر قناة نادي الزمالك.
أعرب مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن غضب مجلس إدارة النادي؛ عقب المداخلة الهاتفية التي أجراها أحمد الركابي، والد الطفل الغريق بنادي الزمالك، وتحامله على المجلس ورئيس النادي.
فجر أحمد حسام ميدو مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز، هي نفس القيمة التي كان سيحصل عليها من الأهلي.