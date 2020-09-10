إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا.. تسجيل 4000 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس تسجيل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بواقع 4000 حالة جديدة.





وسيقدم وزير الصحة يولي إدلشتاين ومفوض كورونا البروفيسور روني جامزو، عددا من التوصيات للخطوط العريضة لفرض إغلاق شامل خلال فترة الأعياد.





وتم عرض أربعة سيناريوهات محتملة بهدف قطع سلسلة العدوى: إغلاق وحظر تجول دائم طوال فترة عطلة الأعياد اليهودية، وحظر تجول في أيام الأعياد فقط، إغلاق وحظر تجول جزئي أو تنفيذ ما ورد في "خطة رمزور.





وينعقد "كابينيت كورونا"، بعد ظهر اليوم الخميس، وذلك لبحث استمرار الإغلاق الليلي وإمكانية فرض الإغلاق الشامل خلال فترة الأعياد اليهودية.