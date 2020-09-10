بفنجان قهوة... نوال الزغبي في إطلالة صباحية عبر انستجرام

يُذكر أن أحدث أعمال

، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".