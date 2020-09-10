استعجال تقرير الطب الشرعي وتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اغتصاب فتاة معاقة

قررت النيابة العامة حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه باغتصاب فتاة معاقه بمنطقة المعصرة، وطلبت النيابة سرعة التحريات، مع تفريغ الكاميرات المراقبة المتواجدة فى المنطقة الذي خرجت منها الفتاة المغتصبة أثناء استدراجها.





كما قررت النيابة استعجال تقرير الطب الشرعي بعد عرض الفتاة على مصلحة الطب للوقوف على حقيقة فقد عذريتها.





واشارت التحقيقات ان سائق توك توك تجرد من كل مشاعر الانسانية وراح يلهث وراء شهواته ، وقام باغتصاب فتاة معاقه بمنطقة المعصرة ، بعد ان استدرجها داخل التوك توك وجردها من ملابسها وافقدها عذريتها.





تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من ربة منزل قررت أنها ابنتها فتاة معاقه ١٧ عاما تم اغتصابها والاعتداء عليها من قبل سائق بدائرة القسم.





وتمكن رجال المباحث من ضبط السائق المتهم ، وأقر بقيامه باستدراج الفتاة داخل التوك توك بزعم توصيلها وقام باغتصابها فى منطقة نائية.





تم نقل الفتاة الى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان واقعة الاعتداء الجنسي عليها من عدمه.