إشادة دولية بجهود مصر لاستمرار التعليم رغم أزمة كورونا

قال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف في مصر: "إننا نحث أيضا على المزيد من بذل الجهود لتعزيز القطاعات الصحية وزيادة خدمات الصحة العقلية والدعم والاجتماعي للطلاب".









وأضاف "جيريمى" ، خلال كلمته في المذاع اليوم، الخميس، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليونيسيف تعاونت مع وزير التربية والتعليم الفنى لدعم جهود الوزارة وتمكين الطلاب من العودة إلى رحلة التعلم مع ضمان سلامتهم وصحتهم.









وتابع: " إننا سنستمر فى دعم الوزارة لضمان رعاية الأطفال وتشجيعهم على الاستمرار في العملية التعليمية".







