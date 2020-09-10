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حوادث

الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لدعوة المواطنين لانتخاب مجلس النواب ٢٠٢١

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:27 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب ٢٠٢١ وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من مبنى التليفزيون المصرى "ماسبيرو".


ويعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين، وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.
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