بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور





وقال أحمد عبدالكريم في تصريحات إذاعية لـ برنامج "مع شوبير" المذع عبر إذاعة "أون سبورت": "والله العظيم عضوية نادي الزمالك ليست لها قيمة لي بنسبة 1 في المليون، ابني مات، عضوية إيه اللي أفكر فيها".





وتابع: "تجميد عضويتي أمر استفزني، هل يعقل أن أذهب إلى نادي الزمالك مجددًا بعد وفاة ابني بعد كل ما حدث!".





وتابع: "أقول للمستشار مرتضى منصور أرجوك سيبنا نحزن في هدوء، والدة الطفل تعيش في عذاب، ولا نريد أموال العضوية".

كانت النيابة العامة فتحت تحقيقا مؤخرًا في وفاة طفل بحمام سباحة نادي الزمالك مطلع الأسبوع الجاري.