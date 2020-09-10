اختفاء ملابس رياضية من قاعة مؤتمرات مشروع الهدف القديمة بالجبلاية.. تفاصيل

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن قاعة المؤتمرات القديمة فى مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر تم استخدامها كمخزن للملابس الواردة من شركة أديداس الرياضية الراعية السابقة للجبلاية.





كانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي قررت إحالة ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا إلى النيابة العامة التى بدورها أحالت الأمر إلى نيابة الأموال العامة.





قال المصدر ذاته إن قاعة المؤتمرات القديمة فى مشروع الهدف بها من ٣ إلى ٤ ملايين جنيه قيمة ملابس رياضية حصلت عليها الجبلاية من شركة أديداس الراعية السابق للاتحاد.





أضاف: قاعة المؤتمرات القديمة فى مشروع الهدف تم التوزيع منها من الملابس الرياضية فى إطار المجاملات مجموعة من التيشيرتات الى الاصدقاء دون سند قانوني .





أشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة بوما العالمية بعد شركة أديداس لرعاية الجبلاية لافتا إلى أن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية طلب عدة مرات جرد قاعة المؤتمرات القديمة فى مشروع الهدف ولم يتم الاستجابة إليه من قبل المسؤل عن المخازن على كامل.





يذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كشف عن قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات ، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.





وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أنه قرر تحويل الملف برمته للنيابة العامة ، لكشف ملابسات اختفاء مقتنيات الجبلاية وابرزها كأس افريقيا التي تحتفظ به مصر نتيجة التتويج بـ3 بطولات أمم إفريقيا متتاليةأعوام 2006 – 2008 – 2010.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أنه درس كافة جوانب تقرير اللجنة المشكلة والذي استلمه أمس الأحد ، وبناء عليه اتخذ قرار تحويل الأمر للنيابة العامة.





وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع ، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته ، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم..