ضبط 80 طن سكر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا ، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروضات من المنتجات على المواطنين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالأسواق، والعمل على تحقيق كل سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





اقرأ المزيد:



