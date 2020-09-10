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رياضة

تقرير سعودى: الفيفا يقرر إلغاء بطولة كأس العالم للأندية 2020

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:52 م
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
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محمد السعيد
أكد تقرير سعودي، اليوم، الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" قرر إلغاء بطولة كأس العالم ل لاندية2020، المقرر إقامتها في في ديسمبر المقبلة بقطر.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" السعودية" أن الاتحاد الآسيوي أخبر الأندية التي تشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بالغاء كأس العالم للأندية 2020.

وأضافت الصحيفة، أن الفيفا قد يلغي بطولة كأس العالم 2020 ايضا المقرر إقامتها في الصين، بسبب تزامنها من أولمبياد طوكيو وكوبا أمريكا.

وتابعت الصحيفة، أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة نهائي دوري أبطال آسيا من مباراة واحدة يو 19 ديسمبر المقبل.


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