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منير أديب: قنوات الإخوان الإرهابية تعتمد على تشويه الواقع "فيديو"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:00 م
مظاهرات مفبركة
مظاهرات مفبركة
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نورهان رأفت
قال منير أديب، المتخصص في شئون الجماعة الإرهابية، إن فبركة الفيديوهات وصناعة مظاهرات وهميّة، ليس بالجديد على جماعة الإخوان الإرهابية ، من خلال منصاتها الإعلامية، التي تعمل على تزييف الواقع.

وأضاف منير أديب، عبر مداخلة هاتفية لـ "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الارهابية، أصبحت لا تمتلك مادة إعلامية جديدة لتقديمها لمشاهديها، موضحًا أن المجتمع المصري والعربي كشف ذلك التنظيم.

وأكد المتخصص في شئون الجماعة الإرهابية، أن سياسيّة قنوات الإخوان الحالية تعتمد على تشويه الآخر، لاستقطاب أتباع جدد، أو محاولة نشر الفوضى في الشارع المصري، نتيجة أزمات يفتعلها.

ولفت "أديب" إلى أن ما نشر من فيديوهات مفبركة في خلال تلك الأيام، حدث بالعام الماضي، بنفس الشكل.

وأوضح "أديب" أن إعلام جماعة الاخوان الارهابية يعتمد على فبركة الفيديوهات، لوهم أتباعهم، حتى وإن لم تكن الحقيقة.
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