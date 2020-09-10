بازوكا: الوكلاء يتحكمون في صفقات الإسماعيلي

انتقد سيد عبد الرازق "بازوكا"، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، الأوضاع الحالية داخل القلعة الصفراء في ظل تذبذب نتائج الفريق واحتلاله المركز العاشر في الدوري الممتاز.





وقال بازوكا في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: "المشكلة الرئيسية داخل الإسماعيلي هي التعاقد مع مدربين ينفذون تعليمات الإدارة فقط".





وأضاف : "يجب تشكيل لجنة لإدارة الكرة بالإسماعيلي، تتحكم بشكل كبير في اختيارات الفريق وملف الصفقات، خصوصا بعد التعاقد مع عناصر دون المستوى مؤخرا ولم تنجح في تمثيل الفريق".





وتابع بازوكا : "ما حدث في ملف صفقة فخر الدين بن يوسف غير منطفى، حصل اللاعب على 600 ألف دولار مقابل مشاركته فقط في 4 مباريات".



