AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بازوكا: الوكلاء يتحكمون في صفقات الإسماعيلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:48 م
سيد بازوكا
سيد بازوكا
Advertisements
محمد سمير
انتقد سيد عبد الرازق "بازوكا"، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، الأوضاع الحالية داخل القلعة الصفراء في ظل تذبذب نتائج الفريق واحتلاله المركز العاشر في الدوري الممتاز.

وقال بازوكا في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: "المشكلة الرئيسية داخل الإسماعيلي هي التعاقد مع مدربين ينفذون تعليمات الإدارة فقط".

وأضاف : "يجب تشكيل لجنة لإدارة الكرة بالإسماعيلي، تتحكم بشكل كبير في اختيارات الفريق وملف الصفقات، خصوصا بعد التعاقد مع عناصر دون المستوى مؤخرا ولم تنجح في تمثيل الفريق".

وتابع بازوكا : "ما حدث في ملف صفقة فخر الدين بن يوسف غير منطفى، حصل اللاعب على 600 ألف دولار مقابل مشاركته فقط في 4 مباريات".

وختم: "السؤال الذي يطرح نفسه بقوة.. لماذا لا يعتمد الإسماعيلي على ناشئيه بدلا من صفقات تتم عن طريق الوكلاء المقربين من الإدارة؟".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع الوكلاء يهدد صفقة انتقال الجزيري للأهلي

الأهلي يستعد للتعاقد مع محمد إبراهيم

انت السبب.. أبو جريشة يهاجم رئيس نادي الإسماعيلي

علي أبو جريشة ينتقد "عشوائية" مجلس الإسماعيلي

كواليس جلسة النائب محمود عثمان بمجلس الإسماعيلي

رئيس الإسماعيلي يرحب بالتعاقد مع ريكاردو خلفا لـ جوميز

ترشيحاتنا

تقرير سعودى: الفيفا يقرر إلغاء بطولة كأس العالم للأندية 2020

طريقة عمل العجة على طريقة الشيف توتا.. فيديو

تسمم شاب بعد دخوله مرحاض منزله.. والسبب مرعب

بعد حريق المرفأ.. وزيرة العدل اللبنانية تدعو النائب العام لتحرك عاجل

فضيحة وجثة في الدرة.. حكاية طالب الحقوق مع الفتاة الصغيرة تكلفه حياته بسوهاج

بصورة من الظهر .. ريم مصطفى تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة رامي رضوان

بصورة من الظهر .. ريم مصطفى تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

دراسة: الكمامة تحمي الأطفال من كورونا ونزلات البرد و7 أمراض أخرى