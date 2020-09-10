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أخبار العالم

ماكرون: يجب أن تتحدث أوروبا بصوت أكثر وحدة وحزما تجاه تركيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:13 م
الرئيس الفرنسى
الرئيس الفرنسى
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أ ش أ
 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم /الخميس/ أنه على أوروبا أن تتحدث بصوت أكثر وحدةً وحزمًا تجاه تركيا التي لم تعد شريكا في شرق المتوسط.

وقال ماكرون ، في تصريحات له قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي في /كورسيكا/ بثتها قناة "فرانس 24" ، "نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة" ، داعيا أنقرة أن توضح نواياها، معبّرًا في الوقت نفسه عن رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجددا مع تركيا.

وأكد ماكرون أن ممارسات غير مقبولة حصلت على السواحل الليبية تجاه فرقاطة فرنسية كانت تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي /الناتو/، مضيفا أن تركيا وقعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، منكرةً الحقوق الشرعية لليونان".

وأشار إلى أن تركيا تقوم بعمليات تنقيب في المنطقة القبرصية وهو أمر غير مقبول، لافتا إلى أن تركيا لم تعد شريكةً في هذه المنطقة.
ومنذ أشهر، يتصاعد التوتر في شرق المتوسط حيث ينتهج الرئيس التركي سياسة توسعية وتقع اليونان على خطّ المواجهة ، حيث تعد فرنسا هي إحدى الدول الأكثر ثباتًا في دعمها لأثينا وذهبت إلى حدّ نشر قدرات عسكرية في المنطقة التي تشهد توترًا.

ويشارك ماكرون في القمة السابعة لمجموعة "ميد 7" وهو اجتماع غير رسمي بين دول الجنوب في الاتحاد الأوروبي، مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي إسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال أنطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس ، وسيتباحث القادة خصوصًا بشأن التوتر في المنطقة.
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