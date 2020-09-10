أشرف حيدر: 32 ألف طالب تقدموا للالتحاق بحامعة الجلالة.. فيديو

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن عدد الطلاب المتقدمين للتسجيل بالجامعة حتى الآن بلغ 32 ألف طالب.





وأضاف رئيس جامعة الجلالة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الطلاب المتقدمين للدراسة سيخضعون لاختبارات، ومن ينجح منهم سينتقل للمرحلة الأخرى وهي المقابلات الشخصية، وبعد تخطيها سيتم تعريفهم بمجالاتهم المختلفة.





وتابع: أن مصروفات الدراسة في كليات الجامعة أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للعملية التعليمية، مؤكدا أن استثمارات الدولة المصرية في الجامعات الأهلية ضخم جدا ويبلغ مليارات، ولذلك هي بمصروفات ولكنها غير هادفة للربح.