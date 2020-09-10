إصابة كاسونجو مهاجم الزمالك خلال لقاء سموحة بالدورى

تعرض الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق إلاول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الضامة.

يأتي هذا خلال مباراة فريقه أمام سموحة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يتمكن اللاعب الكونغولي كاسونجو من استكمال المباراة بعد الإصابة.

وقام الجهاز الفني باستبدال اللاعب ودفع بمحمد عنتر بدلا منه في اللقاء خلال الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

وكان كاسونجو سجل الهدف الاول للفريق الأبيض في المباراة وساهم في صناعة الهدف الثالث الذي سجله مصطفى محمد