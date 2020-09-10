AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة كاسونجو مهاجم الزمالك خلال لقاء سموحة بالدورى

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
تعرض الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق إلاول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الضامة.
يأتي هذا خلال مباراة فريقه أمام سموحة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ولم يتمكن اللاعب الكونغولي كاسونجو من استكمال المباراة بعد الإصابة.
وقام الجهاز الفني باستبدال اللاعب ودفع بمحمد عنتر بدلا منه في اللقاء خلال الشوط الثاني.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.
وكان كاسونجو سجل الهدف الاول للفريق الأبيض في المباراة وساهم في صناعة الهدف الثالث الذي سجله مصطفى محمد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة حازم إمام بشد في العضلة الأمامية.. فيديو

حازم إمام يغيب عن الزمالك في مواجهة إنبي

الجهاز الطبي للزمالك يوضح إصابة ساسي

60 دقيقة.. الزمالك يبدأ الاستحواذ في الشوط الثاني ويتقدم بهدف على طلائع الجيش

75 دقيقة.. الزمالك يسيطر وطلائع الجيش يحاول تعديل النتيجة

بالعافية.. الزمالك يفوز على طلائع الجيش 1/ 0 ويحافظ على المركز الثاني .. فيديو

ترشيحاتنا

عماد النحاس يبدي رغبته في ضم مدافع الزمالك الموسم المقبل

سيدة قطار المنصورة لـ صدى البلد: صِعِب عليا العسكري.. ووزير الدفاع شكرني

فوائد الموز.. صحي للبنات ومفيد للدايت وقبل النوم

بعد تعديل مواعيد دورى الأبطال .. البرلمان يضع الأهلي والزمالك فى ورطة

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

موجها الشكر للرئيس السيسي.. السودان: مصر أرسلت أضعاف ما طلبناه من احتياجات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.. تعرف على فوائد الشبت

فوائد الموز.. صحي للبنات ومفيد للدايت وقبل النوم

بسعر خرافي يصل لـ30 مليون دولار.. عرض ماسة بيضاء نادرة للبيع في مزاد علني