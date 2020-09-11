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محافظات

ضمن خطة الأوقاف.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية بتكلفة 14 مليون جنيه.. صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية أنه سيتم افتتاح اليوم 3 مساجد بعدد من المدن بالمحافظة ضمن 130 مسجدا سيتم افتتاحها على مستوى الجمهورية في عدد من المحافظات. 

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل من بينها 34 مسجدا من تنفيذ وزارة الأوقاف و96 مسجدا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف. 

وأكد ابو السعود أن المساجد الـ 3 التي سيتم افتتاحها اليوم بنطاق المحافظة هي مسجد الدرب الكبير بقرية السيفا التابعة لمركز ومدينة طوخ والذي تم بنائه على مساحة 800 متر مربع فيما بلغت تكلفته الإجمالية 9 مليون جنيه والمسجد الثاني فهو مسجد الشقرى بمدينة شبين القناطر والذي تم بناءه على مساحة 350 مترا بإجمالى تكلفة 3 مليون جنيه. 

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن المسجد الثالث الذي سيتم افتتاحه اليوم، هو مسجد الصابرين بمنطقة سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة والذي تم بناءه على مساحة 250 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه. 

وكان وكيل وزارة الأوقاف قد تابع حملة النظافة والتعقيم في عدد من مساجد إدارة أوقاف بنها وذلك في إطار خطة الوزارة لتطهير بيوت الله بصفة دورية حفاظا على صحة المصلين في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ضمن خطة الأوقاف.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية بتكلفة 14 مليون جنيه.. صور
ضمن خطة الأوقاف.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية بتكلفة 14 مليون جنيه.. صور
ضمن خطة الأوقاف.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية بتكلفة 14 مليون جنيه.. صور
ضمن خطة الأوقاف.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية بتكلفة 14 مليون جنيه.. صور
ضمن خطة الأوقاف.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية بتكلفة 14 مليون جنيه.. صور
ضمن خطة الأوقاف.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية بتكلفة 14 مليون جنيه.. صور
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