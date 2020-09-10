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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية في بنها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:38 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية في بنها
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إبراهيم الهوارى
تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الخميس المنطقة الاستثمارية التي تم إنشاؤها بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، والتي تقع على مساحة ٤٦ فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، والتي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية .




رافق المحافظ، اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة والمهندس علي ابوعقيل السكرتير العام المساعد والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها وأحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها.


وخلال الزيارة شدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الأداء وأبدى بعض الملاحظات بالنسبة لاستكمال توصيل المرافق بالنسبه للاند اسكيب بخارج المنطقة الاستثمارية.


كما وجه بسرعة الانتهاء من تركيب البلدورات  كما وجه بزراعة اشجار ونخيل  ومسطحات خضراء علي مساحة 15الف متر وعمل شبكه ري بها.


وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء منها لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة وفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة.
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