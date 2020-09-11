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أخبار البلد

دعت المواطنين لاتخاذ الحيطة..السودان: انخفاض فى مناسيب النيل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:01 م
فيضانات السودان
فيضانات السودان
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أمينة الدسوقى


أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية انخفاض النيل في معظم الاحباس، لكنها نبهت من أن محطة شندي سجلت اليوم  أعلى منسوب بلغ (18.44 متر) والذي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ 37 سم،  وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية حتى يوم غد لتوالي الانخفاض فى الأيام التالية، كما نوهت الى أن مناسيب النيل الأبيض من الجبلين وحتى خزان جبل الأولياء في أعلى مستوياتها.

وأكدت لجنة الفيضانات في السودان خلال بيانها لها اليوم إستقرار وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية  ليوم غد (السبت)  ليكون  في حدود 625 مليون متر مكعب،بجانب إستقرار وارد العطبراوي في حدود 230 مليون متر مكعب.
وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غد  على النحو التالي:
قطاع: الدمازين– سنار سيشهد إستقرارًا.
قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد إنخفاضا (في حدود 19 سم).  
قطاع: الخرطوم-شندي سيشهد إنخفاضا (في حدود 4 سم).
قطاع: شندي-عطبرة سيشهد إرتفاعا (في حدود 1 سم).
قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إنخفاضا (في حدود 3 سم).
قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إنخفاضا (في حدود 10 سم).
قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إنخفاضا (في حدود 4 سم).

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قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد إنخفاضا (في حدود 5 سم).
وبحسب لجنة الفيضانات فأن محطة ود مدني سجلت اليوم ١٩.٨٥ مترًا ومن المتوقع أن تنخفض غدًا الى ١٩.٧٠ مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم ١٨.٨٤ مترًا ومن المتوقع أن تنخفض غدآ ١٨.٧٢ مترًا.

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وسجلت الخرطوم اليوم ١٧.٤٩ مترًا ويتوقع أن تنخفض غدًا بمقدار ٩سم لتسجل ١٧.٤٠ متر، وسجلت محطة شندي اليوم ١٨.٤٤ مترًا ويتوقع أن تستقر غدًا في نفس الرقم، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم ١٥.٧٥ مترًا ويتوقع أن  تنخفض غدًا الى ١٥.٦٥ مترًا، وسجلت دنقلا اليوم ١٥.٢٦ مترًا وتنخفض غدًا الى ١٥.١٩ مترًا.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين الى ااتخاذ الحيطة والحذر.

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