بيت الداء.. طرق طبيعية لعلاج جرثومة المعدة.. الفاكهة والخضراوات أبرزها.. وعدة أطعمة للتغلب على مضاعفاتها

- اكتشف علاقة اوميجا 3 واوميجا 6 بجرثومة المعدة

- الخضروات الورقية الداكنة تتميز بفوائد فريدة









يقول اجدادنا ان المعدة بيت الداء، لأنها تؤثر على مختلف اجزاء الجسم بل الجهاز الهضمى كله، ويمكنها ان تحميه من امراض عديدة..









نعرض اهم المعلومات عن علاج مشاكل الجهاز الهضمى بصفة عامة وجرثومة المعدة بشكل خاص.













تعد جرثومة المعدة من أكثر المشكلات التى تسبب مضاعفات صحية خطيرة حال التأخر فى العلاج مثل السرطان والسكرى وقرحة المعدة وغيرها الكثير من المضاعفات اتى يمكن تجنبها ببعض الاجراءات البسيطة المبكرة.









قدمت اخصائية التغذية تاتيانا زانين، فى مقالها بموقع "tuasaude" النظام اغذائية اذي يجب ان يتبعه المصاب بهذه الجرثومة ، واهم الاطعمة التى تساعد فى علاج اعراض جرثومة المعدة









البروبيوتيك





توجد بكتيريا البروبيوتيك في الأطعمة مثل الزبادي، ويمكن تناولها كمكملات في شكل مسحوق أو كبسولة. تتكون البروبيوتيك من بكتيريا جيدة تعيش في الأمعاء وتحفز إنتاج المواد التي تقاوم هذه البكتيريا وتقلل من الآثار الجانبية التي تظهر أثناء علاج المرض مثل الإسهال والإمساك وسوء الهضم.









أوميجا





تساعد أوميجا 3 وأوميجا 6 على تقليل التهاب المعدة ومنع نمو الملوية البوابية ، مما يساعد في علاج المرض ،ويمكن العثور على هذه الدهون الجيدة في الأطعمة مثل زيت السمك وزيت الزيتون وبذور الجزر وزيت بذور الجريب فروت.









الفواكه والخضراوات





تناول الفواكه غير الحمضية والخضروات المسلوقة أثناء علاج بكتيريا الملوية البوابية لأنها سهلة الهضم وتساعد على تحسين وظيفة الأمعاء. من ناحية أخرى ، تساعد فواكه معينة مثل التوت والفراولة على محاربة نموها عند تناولها بكميات معتدلة.





البروكلي والقرنبيط والكرنب





تمتلك هذه الخضروات الثلاثة ، وخاصة البروكلي ، مواد تسمى أيزوثيوسيانات يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان ومحاربة بكتيريا الملوية البوابية ، مما يحد من انتشار هذه البكتيريا في الأمعاء. هذه الخضار سهلة الهضم وتساعد في تقليل آلام المعدة التي تحدث أثناء العلاج ، مع 70 جرامًا من البروكلي يوميًا.





اللحوم والأسماك البيضاء





تحتوي اللحوم والأسماك البيضاء على تركيز منخفض من الدهون ، مما يساعد على الهضم ويمنع بقاء الطعام لفترة طويلة في المعدة ، مما يسبب الألم والشعور بالامتلاء أثناء العلاج. أفضل طريقة لتناول هذه اللحوم هي غليها بالملح وورقة الغار لإضافة نكهة دون التسبب في حموضة المعدة. عند شوي اللحم أو السمك ، استخدمي زيت الزيتون أو ملعقة كبيرة من الماء. من الممكن أيضًا تحميص اللحم بدون زيت في الفرن ، لكن الدجاج والأسماك المقلي غير مفضلة.





تقليل الأعراض غير السارة للعلاج





يستمر العلاج لمحاربة الملوية البوابية لمدة 7 أيام ويتم باستخدام الأدوية المثبطة لمضخة البروتون مثل أوميبرازول وبانتوبرازول ، وكذلك المضادات الحيوية مثل أموكسيسيلين وكلاريثروميسين. تؤخذ مرتين في اليوم ، والآثار الجانبية الشائعة :





طعم معدني في الفم





يحدث هذا في وقت مبكر من العلاج ، وربما يزداد سوءًا بمرور الوقت. للمساعدة في علاج هذه المشكلة ، قم بتتبيل السلطات بالخل ورش صودا الخبز والملح على معجون الأسنان قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة. سيساعد ذلك على معادلة الأحماض في الفم وإنتاج المزيد من اللعاب ، والذي يمكن أن يتخلص من الطعم المعدني.









الغثيان وآلام المعدة





يظهر الغثيان وآلام المعدة من اليوم الثاني من العلاج فصاعدًا ، لذا لمنع حدوثها ، من المهم شرب الكثير من الماء والراحة وتناول الأطعمة سهلة الهضم مثل الزبادي والجبن الأبيض والمقرمشات الكريمية.





اخذ مشروب الزنجبيل بعد الاستيقاظ بفترة وجيزة وتناول شريحة واحدة من الخبز المحمص أو 3 بسكويت كريمي ، بالإضافة إلى عدم شرب كميات كبيرة من السوائل في جلسة واحدة ، هي طرق جيدة للتخفيف من غثيان الصباح.









الإسهال





يظهر الإسهال عادة بعد اليوم الثالث من العلاج ، لأن المضادات الحيوية ، بالإضافة إلى القضاء على الملوية البوابية ، تؤدي أيضًا إلى إتلاف الجراثيم المعوية والتسبب في الإسهال.









يمكن تناول كوب زبادي واحد في اليوم والأطعمة سهلة الهضم مثل الشوربات والمهروس والأرز الأبيض والأسماك واللحوم البيضاء طريقة جيدة لوقف الإسهال واستعادة الجراثيم المعوية









صحة الجهاز الهضمى فى الخضراوات الورقية





الخضراوات الورقية غنية بالفوائد الصحية والغذائية، تمنح الخضراوات الورقية الداكنة الجهاز الهضمي دفعة لإزالة السموم من الكلوروفيل . هذه الصبغة النباتية مسؤولة عن استهلاك الضوء في عملية التمثيل الضوئي التي تولد الطاقة، وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد".





إلى جانب ذلك ، لديها القدرة على التواصل مع السموم والجذور الحرة الأخرى لتحويلها إلى مواد محايدة. كما أنه ينظف المعادن الثقيلة التي تتراكم في أجسامنا.









يحتوي الكلوروفيل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ، كما أنها تعمل على قلوية الجسم للمساعدة في التخلص من حموضة سوائل الجسم.









نصيحة: الأطعمة الحديثة عالية الحموضة ، تأكد دائما أن مطبخك مليء بالسبانخ واللفت وعشب القمح وغيرها من الخضر الورقية العضوية الداكنة.





أضف عشبة القمح إلى العصائر أو اصنع حساء السبانخ اللذيذ ، أو اشوِ الكرنب بزيت الزيتون والتوابل لرقائق البيتزا







