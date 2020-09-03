نشرة المرأة والصحة.. السمنة سر تطور مرض السكري.. ضوء الهاتف يسبب تصبغ البشرة.. هرمون الحب يقضي على مشاكل المعدة

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية ، المتعلقة بالصحة و المرأة ، نستعرضها في السطور التالية ..
حذرت دراسة علمية حديثة من التعرض المستمر لـ ضوء الهاتف المحمول أو شاشة الكمبيوتر ، حيث أكدت أنها تكون ضارة على البشرة تمامًا مثل التعرض لأشعة الشمس دون استخدام كريمات وقاية.
وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة في هولندا أن آثار الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية على الجلد يمكن أن يسبب الشيخوخة المبكرة، بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.
كما وجدت الدراسة أن 60% من الأشخاص يقضون الآن أكثر من ست ساعات يوميا أمام جهاز رقمي يصدر ضوءا أزرق، حيث أدت النتائج أن التعرض للضوء الأزرق لمدة خمسة أيام على مدى ست ساعات على الأقل يوميا، يمكن أن يكون له نفس التأثير على الجلد مثل قضاء 25 دقيقة في الشمس من دون كريم وقاية.
كشفت دراسة علمية حديثة أن هرمون الأوكسيتوسين وهو " هرمون الحب " ، قد يكون له دور كبير في مشاكل وأعراض الجهاز الهضمي ، وذلك بحسب موقع صحيفة time now news .
وأوضحت الدراسة أنه يقاوم أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بالتوتر وانتفاخ البطن والإسهال والغثيان، حيث أوضحت الدراسة أن هذا الهرمون يلعب دورا حيويا في الجسم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
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وبحسب الدراسة التي أجريت في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن هرمون الحب " الأوكسيتوسين" هو هرمون مضاد للقلق والتوتر ، ويتم إفرازه من منطقة ما تحت المهاد في الدماغ .
نشرت دراسة حديثة وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أن الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا لا يزال الفيروس في أجسادهم بعد أكثر من شهر من إصابتهم به.
وينبه العلماء، على إعادة اختبار المرضى بعد أربعة أسابيع على الأقل من تشخيصهم بالمرض قبل إعطائهم كل شيء، واكتشفت الأبحاث التي تابعت أكثر من 1100 شخص في منطقة متأثرة بشدة بإيطاليا أن متوسط الوقت اللازم لـ "إزالة الفيروس" كان 31 يومًا.
وقال العلماء، إنه حتى إذا ظهر أن شخصًا ما قد تعافى ولم يعد يعاني من الأعراض ، فلا تزال هناك فرصة قوية لإصابته بـ الفيروس التاجي، أو أجزاء منه في مجرى الدم ، وقد يكون بعضها معديًا.
أكد باحثون في دراسة علمية حديثة أن الوزن الزائد هو السبب الرئيسي في تطور مرض السكري حيث أكدوا أن انقاص الوزن تقلل من مضاعفات السكري وتمنع تطوره.
وأوضح الباحثون في جامعتي كامبريدج البريطانية وميلانو الإيطالية، أنه يمكن تجنب معظم حالات الإصابة بـ النوع الثاني من مرض السكري، من خلال الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم دون الحدود العليا المسموح بها، بحسب موقع EurekAlert .
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وقام الباحثون بدراسة وتحليل حالة 445765 شخصا متوسط أعمارهم 57.2 سنة، وقدر الباحثون خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بـ 6.9 مليون جين ومؤشر كتلة الجسم.
وتابع الباحثون الحالة الصحية للمشاركين في الدراسة حتى وصل عمرهم 65 سنة، واكتشف الباحثون خلال هذه الفترة تطور النوع الثاني من مرض السكري لدى 31298 منهم.
نشر الدكتور هاني الناظر أخصائي أمراض الجلدية والتجميل، مجموعة من النصائح الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
وقال هاني الناظر، تشير خرائط الطقس العالمية الي انه متوقع ان تكون درجات الحرارة اليومين القادمين اعتبارا من غد الجمعة في القاهرة وما حولها وحتي جنوب الصعيد هي الاعلي هذا الصيف وفي حدود ٤٣ درجة مئوية.
واضاف، لهذا اناشد كبار السن والاطفال الصغار عدم الخروج غدا نهارا، ويجب علي الجميع عدم التعرض للشمس مباشرة فترات طويلة خاصة فترة الظهيرة وانصح من يضطر للخروج ظهرا ضرورة تغطية الرأس بشمسية يد او كاب كبير، ولا تنسوا ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون .