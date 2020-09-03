نشرة المرأة والصحة.. السمنة سر تطور مرض السكري.. ضوء الهاتف يسبب تصبغ البشرة.. هرمون الحب يقضي على مشاكل المعدة

وينبه العلماء، على إعادة اختبار المرضى بعد أربعة أسابيع على الأقل من تشخيصهم بالمرض قبل إعطائهم كل شيء، و

اكتشفت الأبحاث التي تابعت أكثر من 1100 شخص في منطقة متأثرة بشدة بإيطاليا أن متوسط ​​الوقت اللازم لـ "إزالة الفيروس" كان 31 يومًا.