AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

سر تسمية جميع سيارات مازيراتي الإيطالية بأسماء الرياح

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:02 م
مازيراتي
مازيراتي
Advertisements
عزة عاطف
بعض شركات السيارات تتجه إلى إطلاق أسماء مميزة على طرازتها، تحمل المعنى والمواصفات في نفس الوقت، مما يجعلها راسخة في أذهان العملاء لعقود من الزمان.

منذ عام 1963 تحظى الشركة الإيطالية مازيراتي بسجل طويل وحافل في تسمية سياراتها بأسماء الرياح الشهيرة حول العالم.

اقرأ المزيد:

فبعد الكشف عن سيارتها جريكال من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، تبين أن السيارة الجديدة تحمل اسمًا يتعلق بالريح.

فقد تم إطلاق اسم Grecale عليها تيمنًا بالرياح الشمالية الشرقية الشديدة في البحر الأبيض المتوسط، وسيتم تصميمها لتلعب دورًا محوريًا في مسيرة تطور العلامة. 

بدأت مازيراتي توجهها بتسمية سياراتها تيمنًا بالرياح منذ 57 عامًا من خلال سيارة ميسترال ذائعة الصي، ثم تلتها سيارات جيبلي وبورا وميراك وخماسين. 

وفي عام 2016، تم إطلاق سيارة ليڤانتي، أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بتاريخ مازيراتي، وكلها أسماء رياح لتدل على سرعة وقوة السيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد جيبلي هايبرد أول سيارة كهربائية في تاريخ مازيراتي.. فيديو وصور

جيبلي هايبرد أول سيارة كهربائية في تاريخ مازيراتي .. صور

مازيراتي تطرح مجموعة تروفيو الأقوى على الإطلاق

الأسرع على الإطلاق.. سيارة مازيراتي جيبلي تروفيو الجديدة وأهم المواصفات.. فيديو وصور

مواصفات قياسية.. صور أحدث سيارة من مازيراتي كواتروبورتيه تروفيو الجديدة| فيديو

مازيراتي تكشف عن كتابها الأبيض

ترشيحاتنا

مبروك يا حبيبي.. إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بخطوبته

مش قصدي.. فنانة شهيرة تعلق على طلبها مشاهد حميمية مع هذا الفنان

تخيلتها عارية.. اعترافات جديدة للمتهم بمذبحة كفر الدوار بالبحيرة

اسعار التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة كفر الشيخ

حكايات من زمن فات .. أسرار ابتعاد صالح سليم عن السينما وسر خلافه مع مبارك

عقاب أعمى .. كشف غموض صور الأطفال المكبلة أعلى سطح عقار بالإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تسمية جميع سيارات مازيراتي الإيطالية بأسماء الرياح

مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند 2020 اليوم في مصر .. صور

بفارق 4 دقائق .. وفاة زوجين بسبب جائحة كورونا بعد زواج دام 48 عامًا