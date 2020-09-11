سر تسمية جميع سيارات مازيراتي الإيطالية بأسماء الرياح





منذ عام 1963 تحظى الشركة الإيطالية مازيراتي بسجل طويل وحافل في تسمية سياراتها بأسماء الرياح الشهيرة حول العالم.





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فبعد الكشف عن سيارتها جريكال من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، تبين أن السيارة الجديدة تحمل اسمًا يتعلق بالريح.





فقد تم إطلاق اسم Grecale عليها تيمنًا بالرياح الشمالية الشرقية الشديدة في البحر الأبيض المتوسط، وسيتم تصميمها لتلعب دورًا محوريًا في مسيرة تطور العلامة.





بدأت مازيراتي توجهها بتسمية سياراتها تيمنًا بالرياح منذ 57 عامًا من خلال سيارة ميسترال ذائعة الصي، ثم تلتها سيارات جيبلي وبورا وميراك وخماسين.





وفي عام 2016، تم إطلاق سيارة ليڤانتي، أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بتاريخ مازيراتي، وكلها أسماء رياح لتدل على سرعة وقوة السيارة.