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سيارات

أشياء تضعف السيارة وتقلل عزمها على الطريق.. احذرها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:01 م
أشياء تضعف السيارة
أشياء تضعف السيارة و تقلل عزمها
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اشرف عطية
تصاب السيارات بالأعطال في كثير من الأحيان بسبب سوء الاستخدام أو انتهاء العمر الافتراضي لبعض الأجزاء وتعتبر من أكثر الأعطال التي يتعرض لها السائق هي ضعف السيارة وقلة عزمها علي الطريق وتعتبر هذه المشكلة هي الأكثر إزعاجا وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع. 

أسباب ضعف عزم السيارة علي الطريق : 

1– تلف أو انسداد فلتر الهواء ويتلف بسبب تجاهل تغييره خصوصا عند السير لمسافات طويلة في المناطق الرملية والصحراوية.


2- انسداد فلتر البنزين أو طرمبة الوقود أو الرشاشات وهو ما يؤدي إلى انخفاض كمية البنزين التي تدخل للمحرك. 

3– اختيار وقود غير جيد ومليء بالشوائب حيث إن الشوائب تسد فلتر البنزين ودورة الوقود. 

4–تلف الفتيس أو الديسك والإسطوانة في حالة أن الفتيس مانيوال.

5–تلف حساس الشكمان أو انسداده يتسبب في تدني عزم السيارة بشكل واضح. 

6–تهالك محرك السيارة أو تلف أجزاؤه الداخلية.

7–تلف البوجيهات مما يكون طبقة من الكاربون التي تمنع وصول الطاقة اللازمة للمحرك خصوصا شرارة التشغيل الأولي.
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