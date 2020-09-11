ًصدى البلد يرشح لكم 5 لاعبين لـ الجولة الأولى من فانتازي البريميرليج

يترقب عشاق الكرة العالمية انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي لأنه كما يتوقع المحللون سيكون أحد المواسم القوية لعديد التدعيمات في مختلف الفرق.

موسم سيكون خاصًا أيضًا لنا كمصريين بمشاركة 5 لاعبين مصريين في 4 فرق مختلفة، لذا فأن الموسم كما ذكرنا سيكون أحد أقوى المواسم، مع سعي ليفربول للحفاظ على لقبه، ورغبة مانشستر سيتي في استرداد ذلك اللقب، وطموح أندية عريقة كـ مانشستر يونايتد وارسنال وتشيلسي في العودة لمنصة أبطال البريميرليج.

فئة أخرى تنتظر انطلاق الدوري الإنجليزي وهم عشاق اللعبة التخيلية " فانتازي بريميرليج"

وتمثل لعبة فانتازي نموذجًا لكرة القدم الافتراضية، حيث يختار المشارك فى اللعبة من الجمهور 15 لاعبًا بميزانية افتراضية لا تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياطيين، ويحصل اللاعبون على نقاط تبعًا لما يقدمونه خلال مباريات الدوري الإنجليزي





ويحصل اللاعبون الذين يسجلون أهدافًا على نقاط تختلف تبعًا لمراكزهم في الملعب، حيث يحصل المهاجم على 4 نقاط، ويحصل لاعب الوسط على 5 نقاط، بينما يحصل المدافع وحارس المرمى على 6 نقاط، ويحصل أي لاعب يصنع هدفًا على 3 نقاط فقط.





ويستفيد حراس المرمى والمدافعون من خروجهم بشباك نظيفة بالحصول على 4 نقاط، ويستفيد لاعب الوسط بنقطة وحيدة في تلك الحالة، بينما يخسر اللاعبون نقاطًا في بعض الحالات تتمثل في الحصول على البطاقات الصفراء والحمراء، ومع استقبال كل هدفين للحراس والمدافعين.





وفي هذا التقرير، نرشح لكم 5 لاعبين لجلبهم في الجولة الأولى من فانتازي البريميرليج.





بيير إيمريك أوباميانج





مهاجم نادي ارسنال، يواجه فريقه غدًا نادي فولهام الصاعد حديثًا للبريميرليج خارج أرضه - مركزه هو خط الوسط في اللعبة





تيمو فيرنر





مهاجم نادي تشيلسي، يواجه فريقه يوم الاثنين نظيره برايتون خارج أرضه - مركزه هو خط الهجوم





سوينتشو





مدافع نادي ليستر سيتي، يواجه فريقه يوم الأحد نظيره وست بروميتش ألبيون الصاعد حديثًا للبريميرليج خارج أرضه - مركزه هو خط الدفاع في اللعبة





محمد صلاح





مهاجم نادي ليفربول، يواجه فريقه غدًا السبت نظيره ليدز يونايتد الصاعد حديثًا للبريميرليج خارج أرضه - مركزه هو خط الوسط في اللعبة.





أليسون بيكر





حارس مرمى ليفربول، يواجه فريقه غدًا السبت نظيره ليدز يونايتد الصاعد حديثًا للبريميرليج خارج أرضه