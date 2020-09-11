الزراعة تكشف مفاجأة عن العقوبة حال عدم التصالح

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة ، إن الدولة حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية، موضحًا أن الزراعة من ملفات الأمن القومي.





المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة ، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بالحفاظ على الرقعة الزراعية ويسعى لزيادة الانتاج الزراعي. وأضاف





وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة أن الاعتداء على الأراضى الزراعية يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف، والعقوبة تصل لـ التغريم ولـ الحبس فى بعض الحالات، بخلاف الإزالة.





ولفت إلى أن كل فدان تقوم الدولة باستصلاح فى الصحراء يكلف الدولة أكثر من نصف مليون جنيه.





وأشار إلى أن المواطنين بعد ثورة 25 يناير قاموا بالاعتداء على الأراضي الزراعية وأن حجم التعدي وصل لـ 20 ألف فدان أراضى زراعية.



