ردا على المشككين.. وزير الأوقاف: هنفتتح 200 مسجد في 8 أيام

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إن كل الزوايا التي تم إزالتها لتوسيع محور المحمودية، تم بناء 7 مساجد بدلا منهم وتم تسلمهم بالفعل الجمعة الماضية.





وتابع جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" أقول لكل من يرويجون لفكرة أن الدولة تقوم بهدم المساجد أننا سنفتتح 200 مسجد خلال 8 أيام".





وأردف:" قمنا بافتتاح 53 مسجدا في محافظة الشرقية، لافتا إلى أن المساجد لا علاقة لها بالتصالح ولم يتم إزالة أى مسجد أو مصلى إلا من أجل الصالح العام".





وأكمل:" خلال الـ 6 سنوات الماضية تم تنفيذ 1200 مسجد جديد في المدن الجديدة بإشراف من وزارة الأوقاف".