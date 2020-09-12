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ردا على المشككين.. وزير الأوقاف: هنفتتح 200 مسجد في 8 أيام

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:40 ص
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إن كل الزوايا التي تم إزالتها لتوسيع محور المحمودية، تم بناء 7 مساجد بدلا منهم وتم تسلمهم بالفعل الجمعة الماضية.

وتابع جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" أقول لكل من يرويجون لفكرة أن الدولة تقوم بهدم المساجد أننا سنفتتح 200 مسجد خلال 8 أيام".

وأردف:" قمنا بافتتاح 53 مسجدا في محافظة الشرقية، لافتا إلى أن المساجد لا علاقة لها بالتصالح ولم يتم إزالة أى مسجد أو مصلى إلا من أجل الصالح العام".

وأكمل:" خلال الـ 6 سنوات الماضية  تم تنفيذ 1200 مسجد جديد في المدن الجديدة بإشراف من وزارة الأوقاف".
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