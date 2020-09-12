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ابتعد عن العصائر.. 5 وجبات غذائية مهمة لمناعة الأطفال ..فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
وجبات صحية
وجبات صحية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إن الطفل يجب أن يتناول يوميا مشتقات الألبان كوجبة أساسية قبل الذهاب إلى المدرسة؛ لإمداده بالطاقة التي يحتاجونها على مدار اليوم.

وأوضحت "الدمرداش"، أثناء استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن المكسرات وتناول ملعقة عسل يوميا تعزز مناعة الطفل وتجعله أكثر نشاطًا.

وأشارت إلى أن الأمهات لابد من إضافة بروتين في الوجبة الاستثنائية للطفل في فترة "الفسحة" على نشويات.

وتابعت أخصائى التغذية، أن تعويض الفاكهة بالعصير أمر غير صحي خاصة مع عدم احتوائه على نفس القيمة الغذائية لثمرة الفاكهة. 

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