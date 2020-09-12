ابتعد عن العصائر.. 5 وجبات غذائية مهمة لمناعة الأطفال ..فيديو

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إن الطفل يجب أن يتناول يوميا مشتقات الألبان كوجبة أساسية قبل الذهاب إلى المدرسة؛ لإمداده بالطاقة التي يحتاجونها على مدار اليوم.





تعزز مناعة الطفل وتجعله أكثر نشاطًا. وأوضحت "الدمرداش"، أثناء استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن المكسرات وتناول ملعقة عسل يوميا





وأشارت إلى أن الأمهات لابد من إضافة بروتين في الوجبة الاستثنائية للطفل في فترة "الفسحة" على نشويات.





وتابعت أ خصائى التغذية، أن تعويض الفاكهة بالعصير أمر غير صحي خاصة مع عدم احتوائه على نفس القيمة الغذائية لثمرة الفاكهة.



