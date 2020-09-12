جامعة القاهرة تبدأ فى تطبيق نظام التعليم الهجين .. تعرف على التفاصيل

قامت جامعة القاهرة , بتركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى، في 4 كليات وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والإقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية.





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بالاضافة الى استديوهات مركز التعليم المدمج وقاعات مجالس الكليات والجامعة، لتطوير العملية التعليمية ، وذلك ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي؛ وتفعيل خطة الجامعة للتعليم الهجين.





كما أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي لتعزيز التفاعل الطلابي .





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