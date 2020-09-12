جامعة القاهرة تبدأ فى تطبيق نظام التعليم الهجين .. تعرف على التفاصيل

قامت جامعة القاهرة , بتركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى، في 4 كليات وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والإقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية.
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بالاضافة الى استديوهات مركز التعليم المدمج وقاعات مجالس الكليات والجامعة، لتطوير العملية التعليمية ، وذلك ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي؛ وتفعيل خطة الجامعة للتعليم الهجين.
كما أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي لتعزيز التفاعل الطلابي .
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جدير بالذكر أن استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسي والمعروف بـ (Architecture Enterprise) لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، كما قامت الجامعة بعملية تطوير مؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام في إطار سعيها إلى التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث.