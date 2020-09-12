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أخبار العالم

بعد هروبها.. عالمة صينية تفجر مفاجأة: كورونا من صنع الإنسان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
عالمة صينية تفجر
عالمة صينية تفجر مفاجأة: كورونا من صنع الإنسان
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قسم الخارجي
عادت عالمة الفيروسات الصينية لي مينج يان للظهور علنا مرة أخرى بعد فرارها من الصين، لتفجر مفاجأة كبيرة حيث تؤكد امتلاكها دليلا علميا يثبت أن فيروس كورونا "كوفيد-19" من صنع الإنسان.

وقالت العالمة الصينية إن التقارير التي تحدثت أن فيروس كورونا نشأ في سوق ووهان للحيوانات مجرد "سحابة دخان"، وفقا لصحيفة "دايلي ميل".

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وأضافت يان المتخصصة في علم الفيروسات وعلم المناعة في مدرسة هونج كونج للصحة العامة أنها تمتلك أدلة على أن الفيروس ليس من الطبيعة وأنه من صنع الإنسان، مؤكدة أنها تخطط لنشر تلك الأدلة.

وتقول العالمة التي فرت من هونج كونج خوفا على حياتها إن الحكومة الصينية حذفت جميع معلوماتها من قواعد البيانات الحكومية.

وأوضحت أن تسلسل الجينوم للفيروس يشبه بصمة الإنسان، مضيفة أنها ستستحدم هذا الدليل لإخبار الناس عن الفيروس الذي صنعته الحكومة الصينية.

وزعمت أن أي شخص سيتمكن حتى لو لم تكن لديه معرفة بيولوجية، من معرفة كيف صنعت الصين الفيروس والتحقق من ذلك.

وكانت يان من أوائل العلماء الذين شاركوا في الأبحاث الأولية حول "كوفيد-19" منذ ظهوره في ديسبمر الماضي، مؤكدة أنها أبلغت مشرفيها بما لديها من معلومات، لكن الجميع كانوا قلقين والتزموا الصمت.

وفي وقت سابق، أعلنت العالمة الصينية أن بكين كانت تعرف بوجود الفيروس من قبل، ورفضت الكشف عن الأمر.
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