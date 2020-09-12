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أخبار البلد

سفير أنجولا يوجه الشكر لمصر على المساعدات المقدمة لبلاده لمواجهة كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:10 م
السفير الأنجولي لدى
السفير الأنجولي لدى مصر نيلسون كوزمي
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أ ش أ
أعرب السفير الأنجولي لدى مصر نيلسون كوزمي، نيابة عن رئيس بلاده جواو لورينسو، عن شكره لمصر على المساعدات التى قدمتها لبلاده بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل حوالي طن ونصف الطن مساعدات لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد. 

وذكرت سفارة أنجولا بالقاهرة -في بيان صحفي اليوم السبت- أن المساعدات تأتي في إطار مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى دعم أكثر من 30 دولة أفريقية كمساهمة من مصر، في صندوق الاستجابة لفيروس كورونا الذي أطلقه الاتحاد الأفريقي.

وقال السفير نيلسون كوزمي، إن هذه المبادرة من رئيس الدولة المصرية، تتطابق مع المقولة الشعبية بأنه "في أصعب الأوقات نرى أصدقاء حميمين"، حيث أظهر الرئيس السيسي مرة أخرى روح "التضامن" في مواجهة مشاكل إخوانه الأفارقة، والمساهمة في هذا الجهد المشترك لتقليل صعوبات مكافحة هذا الوباء الذي تواجهه بلادنا.

وأوضح السفير الأنجولي أن الدعم التطوعي الذي تم نقله عبر شركة مصر للطيران، إلى لواندا، سيساهم بالتأكيد في الإجراءات المستمرة للحكومة الأنجولية، في إطار حربها ضد كورونا،.. لافتا إلى أن هذه المساعدات تعكس مستوى العلاقات الرفيعة بين البلدين والروابط التاريخية بين الشعبين.

واعتبر الدبلوماسي الأنجولى أن عواقب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، خلقت نظاما جديدا في العلاقات بين الدول، وهو "الدبلوماسية الصحية"، والتي بدورها أظهرت أنه لا يوجد أحد يتمتع بالاكتفاء الذاتي على الإطلاق، لذلك كان التضامن والتعاون أيضًا من وسائل مكافحة هذا الوباء والوقاية منه.
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