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محافظات

تعاقد أكثر من ٣٣١ ألف مواطن للاستفادة من الغاز الطبيعي بالشرقية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية ، بهدف الإرتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
  
أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الشركات المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى على أرض محافظة الشرقية ، مؤكدًا على تقديم أوجه التعاون من الجهاز التنفيذى بالمحافظة للشركات المنفذة للأعمال والتى حققت طفرة نوعية فى إرتفاع نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل المواطنين ، مما كان له مردود إيجابى لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للإستفادة من الغاز الطبيعى .
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وأشار المحافظ إلى ان شركة "غاز الأقاليم" المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن (الزقازيق – منيا القمح – أبوكبير – فاقوس – أبوحماد – كفر صقر) تحقق خطى سريعة فى معدل أعمال التوصيلات والتركيبات الداخلية والخارجية لتوصيل الغاز لمنازل المواطنين وتحقيق إنجاز كبير فى توصيل الغاز بمدينتى الزقازيق ومنيا القمح بعد توقفه لسنوات طويلة.

وأن هناك ٢٦ ألف و ٥٢٦ عميل تعاقدوا مع شركة الغاز الطبيعى فى مركز ومدينة أبو كبير ، وهناك ٢٥ ألف و٧٢٩ عميل قاموا بالتعاقد فى مركز ومدينة فاقوس وهناك ١٠١ الف و٣٣٢ عميل وعميل تعاقدوا مع شركة الغاز فى مدينة الزقازيق وهناك ٧ألاف و٤١٥ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى فى مركز ومدينة منيا القمح وهناك١٢ الف و٩٣ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز فى مركز ومدينة أبوحماد.

كما نفذت شركة "غاز القاهرة" المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن (ههيا – مشتول السوق – الإبراهيمية – ديرب نجم – القرين – أبو حماد- بلبيس) معدلات مرتفعة لأعمال حفر و توصيل الغاز الطبيعى والإلتزام الكامل بالبرنامج الزمنى للخطة الموضوعة للمشروع لتوصيل الخدمة إلى المواطنين ، ففى مركز ههيا هناك ٤٦ ألف و٤٤١ عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ومدينة مشتول السوق هناك ٣٣ ألف و٣٢٢ عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ومدينة الإبراهيمية 17 ألف و٩٦١ عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ومدينة ديرب نجم هناك ٢٧ الف و ٥٥٨ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى ، وفى مدينة القرين هناك ١٩ ألف و ٩٧٧ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى, وفى قرية الاسدية التابعة لرئاسة مركز أبو حماد هناك ٢٦٣٤ عميل قامو بالتعاقد مع شركة الغاز، وفي مركز بلبيس هناك ١٠ آلاف و٩٦٤ عميل قامو بالتعاقد مع شركة الغاز.

ليصل إجمالى المتعاقدين للإستفاده من خدمة الغاز الطبيعى ٣٣١ ألف و٩٥٢ مواطن للإستفادة من الغاز الطبيعي مع شركات الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحًا بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعًا للمواطنين على الأشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.
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