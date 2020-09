بتصميم يحاكي Surface Duo.. آبل تعتزم طرح هاتف آيفون قابل للطي

ولا تزال آبل تعمل في مرحلة التطوير لهاتف آيفون المطوى، ولم تستقر على تصميم هذا الجهاز، ولكن ظهرت بعض التسريبات السابقة تحوى براءات اختراع قدمتها آبل لهاتف آيفون القابل للطي مما يمنحنا صورة لتصميم هذا الجهاز.

وأشارت بعض التسريبات إلى أن آبل تخطط لجعل تصميم هاتف آيفون المطوي بمفصل وشاشتان، بتصميم يحاكي Surface Duo، وتشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن إصدار عملاقة التقنية الأمريكية تنوى اقتباس تصميم سامسونج في الهواتف القابلة للطي.

الجدير بالذكر أن آبل سيقيم حدثا خلال الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن عملاقة التكنولوجيا عن ساعتين جديدتين، و إصدارات من سلسلة آيفون 12، وiPad Air جديد، ومكبر صوت HomePod جديد ، وأجهزة Apple TV، وزوج جديد محتمل من سماعات الرأس تحمل علامة آبل التجارية، ومن المتوقع أيضًا أن تظهر علامات AirTags.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐





The current prototype has two separate display panels on a hinge.





Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.





No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.