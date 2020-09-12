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تكنولوجيا

بتصميم يحاكي Surface Duo.. آبل تعتزم طرح هاتف آيفون قابل للطي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:30 م
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
مع الإطلاق الناجح للهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج في عام 2020، بعد أن أطلقت هاتفي Z Fold2 و Z Flip ، تتعرض الشركات الأخرى لضغوط لإنتاج بعض الهواتف القابلة للطي، حيث تردد في وقت سابق من عام 2017، أن آبل كانت تعمل على جهاز iPhone بشاشة قابلة للطي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف حساب التسريبات الشهيرة Ice Universe، عن أن شركة آبل تجرى محادثات مع شركة Samsung Display للحصول على نماذج من الشاشات المطوية.


ووفقا للتسريبات السابقة والتي تعود إلى أوائل العام الماضي، وهذا التقرير فإن شركة آبل تعمل بالفعل على نماذج أولية لهاتف آيفون بشاشة تعمل باللمس وقابلة للطي.

ولا تزال آبل تعمل في مرحلة التطوير لهاتف آيفون المطوى، ولم تستقر على تصميم هذا الجهاز، ولكن ظهرت بعض التسريبات السابقة تحوى براءات اختراع قدمتها آبل لهاتف آيفون القابل للطي مما يمنحنا صورة لتصميم هذا الجهاز.

Apple's patent for folding device from this past July

وأشارت بعض التسريبات إلى أن آبل تخطط لجعل تصميم هاتف آيفون المطوي بمفصل وشاشتان، بتصميم يحاكي Surface Duo، وتشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن إصدار عملاقة التقنية الأمريكية تنوى اقتباس تصميم سامسونج في الهواتف القابلة للطي.

iPhone 12 display sizes anticipated

الجدير بالذكر أن آبل سيقيم حدثا خلال الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن عملاقة التكنولوجيا عن ساعتين جديدتين، و إصدارات من سلسلة آيفون 12، وiPad Air جديد، ومكبر صوت HomePod جديد ، وأجهزة Apple TV، وزوج جديد محتمل من سماعات الرأس تحمل علامة آبل التجارية، ومن المتوقع أيضًا أن تظهر علامات AirTags.
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