أمن دمياط يحبط سرقة 12 بطارية شحن تتبع إحدى شركات الاتصالات

ضبط 12 بطارية شحن كبيرة الحجم أثناء سرقتها ومحملة على سيارة نقل على طريق الميناء كفرالبطيخ. نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط، بإشراف اللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط ، من





وتبين أنها خاصة بإحدى شركات الإتصالات و2 عتلة كبيرة الحجم بحوزة (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) محملة على إحدى سيارات النقل قبل تهريبها.





وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة البطاريات من الكبائن الخاصة بتوصيل الخطوط الأرضية والإنترنت الموجود بطريق ميناء دمياط والطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ .





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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وتحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى قررت حبسة 4 ايام على ذمة التحقيقات ، وياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والقائمين عليها.



