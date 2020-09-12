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محافظات

6 مرشحين لانتخابات مجلس النواب يجرون الكشف الطبي بدمياط

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
لليوم الثانى على التوالى ، استقبلت اللجنة الطبية للكشف على المرشحين المتقدمين لاجراء الكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب، عن محافظة دمياط ،ضمن انتخابات مجلس النواب القادمة.

ووصل عدد المتقدمين للجنة الطبية في اليوم الثانى 7 مرشحين بينهم 3 نواب سابقين، أبرزهم ضياء الدين داوود  عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط والدكتور ابو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط.

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يذكر ان النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر دمياط خلال الدورة البرلمانية السابقة والدكتور ابو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر سعد ومركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة.

يذكر ان الايام القادمة ستشهد توافد عدد كبير من المرشحين لاجراء الكشف الطبي بعد ان اعلن العشرات عزمهم على الترشح لانتخابات مجلس النواب المصرى عن دوائر محافظة دمياط.
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