محمد رمضان يحتفي بمقال لورلد ميوزك اوردس بسبب حبيبي يابا

احتفل الفنان محمد رمضان، بمقال نشره له علي صفحة لورلد ميوزك اوردس بعد إطلاق أغنية حبيبي يابا.

على هذا الكلام الرائع و بهدي هذه المقالة لجمهوري الغالي في مصر و الوطن العربي و افريقيا لان كل ذلك بفضلهم بعد ربنا".

وكتب محمد رمضان من خلال حسابه الشخصي إنستجرام: شكرًا الصفحة الرسمية لورلد ميوزك اوردس على هذا الكلام الرائع و بهدي هذه المقالة لجمهوري الغالي في مصر و الوطن العربي و افريقيا لان كل ذلك بفضلهم بعد ربنا".

شارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.





الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكلبيات منها الملك،انساي وتيك توك.



