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فن

حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه.. ويغلق "التعليقات"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:22 م
حمو بيكا وزوجته
حمو بيكا وزوجته
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محمد بدران



حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا، على مشاركة جمهوره صورة جديدة من حفل زفافه الذي أقيم الخميس الماضي في مسقط رأسه بمحافظه الإسكندرية.

وظهر حمو بيكا بإطلالة أنيقة وذلك عبر حسابه على «إنستجرام» وأغلق «بيكا» خاصية التعليقات على الصور، كما لم يكتب أي تعليقات على الصور.

واحتفل حمو بيكا، أمس الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون. 

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

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