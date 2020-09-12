استحداث فيديوهات من العدم.. خبير أمن معلومات يكشف ألاعيب الإخوان لـ الفبركة

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن الاستمرار في ترويج الشائعات والأكاذيب دليل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح بشكل كبير وتحقق الكثير من الإنجازات.





وأضاف وليد حجاج في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أدوات التزييف والفبركة واستحداث فيديوهات من العدم كثيرة ومجانية.





وتابع وليد حجاج:" الفبركة وأدوات التزييف لا تحتاج إلى خبرة"، مضيفا :" هناك من يستحدث فيديوهات من العدم ويمكن وضع فرد في مكان لم يذهب إليه ويجعله يقول شيء لم يصرح به عن طريق تقنية التزييف العميق ".





واكمل وليد حجاج :" هناك فيديوهات يتم تزييفها بكل سهولة ويستخدم تلك الأدوات من عناصر جماعة الإخوان الارهابية ".





ولفت وليد حجاج:" الاخوان يستخدمون أدوات انتاج فيديوهات لشخصيات لتحقيق أهداف خبيثة ".



