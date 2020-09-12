AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استحداث فيديوهات من العدم.. خبير أمن معلومات يكشف ألاعيب الإخوان لـ الفبركة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:56 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن الاستمرار في  ترويج الشائعات والأكاذيب  دليل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح بشكل كبير وتحقق الكثير من الإنجازات.

وأضاف  وليد حجاج  في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  أدوات التزييف والفبركة واستحداث فيديوهات من العدم كثيرة ومجانية.

وتابع وليد حجاج:" الفبركة  وأدوات التزييف لا تحتاج  إلى خبرة"، مضيفا :"  هناك من يستحدث فيديوهات من العدم  ويمكن وضع فرد في مكان لم يذهب إليه ويجعله يقول شيء لم يصرح به عن طريق تقنية التزييف العميق ".

 واكمل وليد حجاج :"  هناك  فيديوهات يتم تزييفها بكل سهولة ويستخدم تلك الأدوات من عناصر جماعة الإخوان الارهابية ".

ولفت وليد حجاج:"   الاخوان يستخدمون أدوات انتاج فيديوهات لشخصيات لتحقيق أهداف خبيثة ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد القبض عليهم.. العناصر الإخوانية الإرهابية تكشف أهدافها من فبركة الفيديوها.. فيديو

يفضح ألاعيب الإخوان.. تامر الخشاب يصنع فيديو مفبركًا بنفس طريقة الخونة

أخبار التوك شو.. الصحة: سيطرنا على فيروس كورونا ولم ننتصر عليه و إجراءات جديدة لمواجهة التسللات.. تفاصيل غرق 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء بالإسكندرية

مؤسس التيار الوطني: الشعب المصري لفظ الإخوان وقنواتهم بفضل وعيه

استحداث فيديوهات من العدم.. خبير أمن معلومات يفضح ألاعيب اللجان الإلكترونية الإرهابية

منير أديب: قنوات الإخوان الإرهابية تعتمد على تشويه الواقع "فيديو"

ترشيحاتنا

مدبولي لـ الصحفيين والإعلاميين: "لن يتم إزالة اَي مبنى به مواطنين"

ماركة عالمية وباليورو.. سعر غير متوقع لـ تي شيرت درة في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. رجل يحاول خطف طفلة من أمها داخل مطعم في وضَح النهار

أخبار الفن.. وفاة أشهر كومبارس في مصر.. أحمد العوضي يتحدث عن زواجه من ياسمين عبد العزيز

إسكان اجتماعي ومتوسط.. رئيس الوزراء: السيسي وجه ببناء مليون شقة جديدة

أول تعليق من أمير عزمي عقب وفاة والده صباح اليوم بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور