مكافحة التطرف والكراهية على رأسها| دور تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ

عرض محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، خطة التنسيقية خلال الفترة المقبلة، ودورها في مجلس الشيوخ الذي تمثل فيه بـ 5 أعضاء.





وقال محمد عزمي، خلال الصالون السياسي الخامس للتنسيقية تحت عنوان: " دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، إن التنسيقية وضعت خطة عمل خلال للفترة المقبلة، على رأسها مكافحة التطرف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشة اللإصلاح الضريبي وكيفية تحقيق عدم إزدواج ضريبي.





وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "كما أن هناك خطة من التنسيقية خاصة بالمرأة، وكيفية تحقيق بيئة آمنة لها وحمايتها"، مضيفًا: "كما أن البرنامج يضم ملف الأمن المائي ودور مؤسسات المجتمع المدني وكيف نتشارك معها وننمي دورها، محذرا من خطورة بعض المؤسسات المرخصة والتابعة لدول معادية لمصر".





وأوضح أنه التنسيقية تهدف لتقديم مشروعات من شأنها إعادة الثقة للمواطن بالجهات الإدارية والتنفيذية.