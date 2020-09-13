تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 508 peugeot في مصر.. صور

لاقت السيارة

نجاحا نسبيا في السوق المصرية بفضل تصميمها الانيق وادائها الرياضي فهي تنتمي

سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 165

حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.

بيجو 508 peugeot





مواصفات بيجو 508 peugeot



بيجو 508 peugeot

بيجو 508 peugeot

تأتي بنظام الجر الأمامى ويمكنها المحرك من التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.7 ثانية.بمتوسط استهلاك 9.7 لتر لكل 100 كم.تأتيبالعديد من المواصفات وعوامل الأمان القياسية أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP يجعلها الأثبت في فئتها.تأتي بجنوط سبور 17 انش ومصابيح ضباب، وحساسات مطر، وحساسات ركن خلفية، ونظام كامل LED، كاميرا خلفية، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وفتحة سقف كهربائية، وخاصية المفتاح الذكي و زر لتشغيل و إيقاف المحرك، ومثبت سرعة مما يجعلها الافخم في فئتها .