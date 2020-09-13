تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 508 peugeot في مصر.. صور

لاقت السيارة بيجو 508 peugeot نجاحا نسبيا في السوق المصرية بفضل تصميمها الانيق وادائها الرياضي فهي تنتمي لفئة السيارات السيدان وتأتي بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.
بيجو 508 peugeot
تأتي بنظام الجر الأمامى ويمكنها المحرك من التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.7 ثانية.
بمتوسط استهلاك 9.7 لتر لكل 100 كم.
مواصفات بيجو 508 peugeot
تأتي بيجو 508 peugeot
بالعديد من المواصفات وعوامل الأمان القياسية أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP يجعلها الأثبت في فئتها.بيجو 508 peugeot
تأتي بجنوط سبور 17 انش ومصابيح ضباب، وحساسات مطر، وحساسات ركن خلفية، ونظام كامل LED، كاميرا خلفية، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وفتحة سقف كهربائية، وخاصية المفتاح الذكي و زر لتشغيل و إيقاف المحرك، ومثبت سرعة مما يجعلها الافخم في فئتها .
اسعار بيجو 508 peugeot
تبدأ أسعار السيارة بيجو 508 peugeot في مصر من 459.990 جنيه حتي 569.990 جنيه.