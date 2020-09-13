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حوادث

اليوم.. آخر موعد لاستقبال مجلس الدولة تظلمات الحركة القضائية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
تستقبل لجنة التظلمات بمجلس الدولة التظلمات من الاعضاء ومستشارى المجلس على الحركة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021، والتى بدأت من 7 سبتمبر الماضى وحتى اليوم.

واعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة الأحد الماضى الحركة القضائية الجديدة، ل مجلس الدولة ، لعام 2020- 2021 وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر المقبل.

وتعقد الجمعيات العمومية بمبنى مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة في المواعيد التالية المحكمة الإدارية العليا الخميس 19 سبتمبر الجاري، ومحكمة القضاء الإداري الأحد 20 سبتمبر الجاري، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.

وشملت الحركة كلا من؛ المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكة الإدارية العليا، والمستشار يسرى الشيخ رئيسا للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محمد رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد عبد التواب موسى رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار مصطفى حنفي رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار توفيق الشحات محجوب رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.

وجاء التشكيل للأمانة العامة، المستشار طه عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار اليماني عبدالنبى يماني الأمين العام المساعد لشئون الأعضاء والمجلس الخاص، والمستشار محمد حمدي غيث الأمين العام المساعد لشئون الفروع، وتشكيل المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، المستشار تامر عزت والمستشار أحمد إبراهيم والمستشار فادي شوقي والمستشار آسر السيد والمستشار أحمد سيد، والمستشار أحمد عبد الحليم غنيم والمستشار محمد على والمستشار محمد سليمان.

وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.

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