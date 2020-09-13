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أخبار البلد

اتحاد الدواجن: حظر استيراد مجزءات الدواجن ومليار ونصف طائر سنويا يحقق الاكتفاء الذاتى

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي ق٣
ناشد الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن وزارة الزراعة ، حظر استيراد مجزءات الدواجن للحفاظ على الصناعة الوطنية التى تنتج سنويا ما يقرب من مليار ونصف طائر ، لافتا إلى قدرة الإنتاج المحلى على تحقيق الأكتفاء الذاتى.

وقال محمد الشافعى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن إنتاج مصر من الدواجن يبلغ مليار ونصف طائر سنويا ، وانه يمكن للحكومة الأستيراد من الداخل بإبرام تعاقدات على الكميات المطلوبة ويمكن أن يشارك فيها صغار المربين ، لافتا إلى أن استيراد مجزءات الدواجن يضر بالإنتاج المحلى ولا يمكن التأكد من جودة المنتج المستورد . 

وأوضح الشافعى أن صندوق دعم صناعة الدواجن يخضع لسلطة وزارة الزراعة، لافتا الى حصوله على جميع موافقات إنشاء شركة لتسويق الإنتاج الداجنى برأس مال 300 مليون جنيه من أموال الصندوق الذى يأخذ 1% من مدخلات صناعة الدواجن .


https://www.youtube.com/watch?v=KvFV4BweDmI
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