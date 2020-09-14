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برلمان

قانونا الإيجار القديم والمطور العقارى على رأس أولويات البرلمان المقبل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن هناك عدد من القوانين ستكون على رأس أولويات المجلس القادم ، نظرا لعدم إنتهاء مجلس النواب الحالى منها.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم هذه القوانين التى ستكون على أولويات البرلمان القادم هى قانون الإيجار القديم وقانون المطور العقارى.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.
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