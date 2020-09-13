ضبط موظف استغل طبيعة عمله لتسهيل البناء على أرض زراعية

تمكن فرع الإدارة العامة لـ

بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط (موظف بمجلس مركز ومدينة نجع حمادى "سابقًا" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا) لقيامه

موقعه الوظيفى إبان فترة عمله بمجلس مدينة نجع حمادى، وقيامه بإصدار رخصة بناء لشخص آخر ( مهندس كهرباء – مقيم دائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وإثبات بمعاينة الأرض محل الترخيص أنها داخل الحيز العمرانى - بخلاف الحقيقة – الأمر الذى أدى للإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

باستغلال