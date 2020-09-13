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حوادث

ضبط موظف استغل طبيعة عمله لتسهيل البناء على أرض زراعية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:12 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
تمكن فرع الإدارة العامة لـ مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط (موظف بمجلس مركز ومدينة نجع حمادى "سابقًا" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا) لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى إبان فترة عمله بمجلس مدينة نجع حمادى، وقيامه بإصدار رخصة بناء لشخص آخر ( مهندس كهرباء – مقيم دائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وإثبات بمعاينة الأرض محل الترخيص أنها داخل الحيز العمرانى - بخلاف الحقيقة – الأمر الذى أدى للإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

 بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

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