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فن

لو كنت ناسي أفكرك .. ندى بسيوني تشارك جمهورها صورة جديدة .. شاهد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة ندى بسيونى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ندى فى الصورة مرتديا كمامة وهى داخل سيارتها وعلق قائلة " لو كنت ناسي افكرك بالكمامه طبعا ... حبيت اصبح بس ".


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يذكر أن شاركت الفنانة ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.


العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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