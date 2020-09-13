بمناسبة انتهاء فترة تعيينه.. رئيس الأكاديمية العربية يكرم رئيس جامعة الإسكندرية

كرم ر ئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، بزيارة رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وتكريم رئيس جامعة الإسكندرية بمناسبة انتهاء فترة تعيينه كرئيس لجامعة الاسكندرية.





وكان فى استقباله، الأستاذة الدكتورة نيفين محمد ثروت مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الأستاذة الدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب بجامعة الأسكندرية والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وخلال الزيارة حرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار على الإشادة بالمجهودات التى قدمها رئيس جامعة الاسكندرية الدكتور عصام الكردى خلال فترة ولايته، وقال إن فترة توليه ذلك المنصب شهدت توهجا وازدهارا للجامعة على مختلف الاصعدة علميا وثقافيا وفى مجال خدمة المجتمع.





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ووصف عبد الغفار، الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية بأنه شخصية متميز محبة للعمل ولوطنه مشيرا إلى أنه عكف خلال فترة توليه رئاسة جامعة الإسكندرية على النهوض بالنواحي التعليمية والبحثية بالجامعةالى جانبه مشاركته الإايجابية فى النهوض بالعمل الأكاديمي فى مصر كما حرص عبد الغفار على تهنئة " الكردى " بمنصبه الجديد فى رئاسة جامعة العلمين.





وقال عبد الغفار " لقد تجلت مجهودات رئيس جامعة الإسكندرية بوضوح في تقدم الجامعة بخطوات ناجحة في مجال الجودة والاعتماد، وتحسين ترتيبها على المستويين محليا ودوليا، إلى جانب انفتاح الجامعة وتميزها في علاقاتها مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية.



