بمناسبة انتهاء فترة تعيينه.. رئيس الأكاديمية العربية يكرم رئيس جامعة الإسكندرية

كرم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، بزيارة رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وتكريم رئيس جامعة الإسكندرية بمناسبة انتهاء فترة تعيينه كرئيس لجامعة الاسكندرية.
وكان فى استقباله، الأستاذة الدكتورة نيفين محمد ثروت مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الأستاذة الدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب بجامعة الأسكندرية والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
وخلال الزيارة حرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار على الإشادة بالمجهودات التى قدمها رئيس جامعة الاسكندرية الدكتور عصام الكردى خلال فترة ولايته، وقال إن فترة توليه ذلك المنصب شهدت توهجا وازدهارا للجامعة على مختلف الاصعدة علميا وثقافيا وفى مجال خدمة المجتمع.
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ووصف عبد الغفار، الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية بأنه شخصية متميز محبة للعمل ولوطنه مشيرا إلى أنه عكف خلال فترة توليه رئاسة جامعة الإسكندرية على النهوض بالنواحي التعليمية والبحثية بالجامعةالى جانبه مشاركته الإايجابية فى النهوض بالعمل الأكاديمي فى مصر كما حرص عبد الغفار على تهنئة " الكردى " بمنصبه الجديد فى رئاسة جامعة العلمين.
وقال عبد الغفار " لقد تجلت مجهودات رئيس جامعة الإسكندرية بوضوح في تقدم الجامعة بخطوات ناجحة في مجال الجودة والاعتماد، وتحسين ترتيبها على المستويين محليا ودوليا، إلى جانب انفتاح الجامعة وتميزها في علاقاتها مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية.
من جانبه توجه الأستاذ الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية بالشكر لرئيس الأكاديمية على مشاعره النبيلة وكلماته الرقيقة فى حقه مؤكدا أن الأكاديمية تحت رئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة محليا واقليميا ودوليا الى جانب دورها البارز فى خدمة المجتمع.