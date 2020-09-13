بعد احتفال محمد صلاح.. ماذا قالت صحف العالم عن مؤمن زكريا









طريقة الاحتفال كانت هي المشهد الأهم والأروع من الهدف نفسه، إذ توجه صلاح إلى الجميع واضعا يديه على أذنه في احتفال مُسجل رسميا وجماهيريا باسم مؤمن زكريا، اللاعب الذي يتغيب قسرا عن الملاعب بسبب مرض نادر تم تشخيصه كضمور في الأعصاب.









الاحتفال لفت انتباه صحف العالم وألقى الضوء على إصابة مؤمن ودفع العالم للتضامن والتعاطف مع اللاعب الدولي، وكتبت عنه صحف العالم عقب احتفالية صلاح.









"ذا صن": صلاح أهدى الثلاثية لمؤمن



صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كتبت عن اللقطة تقريرا مفصلا وقالت إن محمد صلاح أهدى أهدافه الثلاثة لزميله في منتخب مصر مؤمن زكريا، واختار أن يحتفل بإخراج لسانه ووضع يديه على أذنه مثلما يحتفل مؤمن.









الصحيفة أيضا أشارت إلى لاعب ليفربول السابق، ستيفن داربي، الذي يعاني من نفس المرض، وأنشأ مؤسسة خاصة لعلاج الأشخاص المصابين بالمرض ذاته.









"ديلي ميل": صلاح يحاكي احتفال مؤمن



أما صحيفة "ديلي ميل" واسعة الانتشار، فأشارت إلى محاكاة محمد صلاح لاحتفال زميله في المنتخب مؤمن زكريا، وقالت إنهيعاني من مرض حركي صعبي مستعصي.









ولفتت الصحيفة إلى طبيعة المرض، حيث عرفته بـ التصلب الجانبي الضموري المستعصي ALS المعروف باسم مرض العصب الحركي وهو مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببًا فقدان التحكم في العضلات.









وأشارت الصحيفة إلى تغريدة مؤمن: « الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله يا رب لك الحمد على نعمة حب الناس لي.. ربنا ما يحرمني منكم».









ESPN: صلاح يُكرم مؤمن زكريا



شبكة ESPN العالمية استعانت بصحفي أفريقي متخصص ليفسر لقطة محمد صلاح، حيث قال إن التكريم كان من نصيب اللاعب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي الأكثر تتويجا في أفريقيا.









وقالت الشبكة إن محمد صلاح غطى أذنيه تماما كما كان يفعل مؤمن زكريا، عندما يحتفل بأهدافه، مشيرة إلى أن مؤمن مصاب بمرض عصبي خطير.









"ليفربول إيكو": صلاح يقلد مؤمن



تعتبر صحيفة "ليفربول إيكو" المفضلة لدى جماهير ليفربول نظرا لاهتمامها بأخبار الريدز فقط وتسليط الضوء على كل ما يحدث داخل النادي الإنجليزي.









الصحيفة قالت إن صلاح قلّد باحتفاله مؤمن زكريا، لاعب منتخب مصر السابق، بوضع يديه على أذنيه مثلما كان يفعل مؤمن المصاب حاليا بمرض العصب الحركي الذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي.

لم ينتقل التعاطف مع اللاعب مؤمن زكريا من مصر إلى العالم سوى أمس فقط، وبالتحديد بعدما أسكن محمد صلاح كرة متقنة في شباك حارس ليدز يونايتد معلنا عن اقتناص 3 نقاط ثمينة لفريق ليفربول.