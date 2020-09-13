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اقتصاد

افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:16 م
فندق اللسان برأس
فندق اللسان برأس البر
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علياء فوزي
افتتحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، المنطقة الشاطئية بفندق شتايجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر في دمياط، وذلك بعد الانتهاء من التطوير الشامل للمنطقة على البحر المتوسط، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح الفندق ضمن عدد من المشروعات في محافظة دمياط في ديسمبر 2019.

ويعد شتايجنبرجر اللسان أول فندق خمس نجوم متميز بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناحا.

وشمل تطوير المنطقة الشاطئية التالي: المطعم المطل على البحر، وكافة أعمال البنية التحتية من شبكات الصرف والتغذية وخزانات المياه، وكذلك أعمال الشبكات الداخلية بالكامل من تكييفات وأعمال الالكتروميكانيك وكاميرات المراقبة وشبكات التلفزيون.

كما شمل التطوير أعمال التشطيبات والديكورات الداخلية والواجهات والفرش الداخلي والخارجي، وأعمال تنسيق الموقع العام والشاطئ، وإنشاء مطبخ كامل مجهز، ومنطقة لألعاب الأطفال.

وتخدم المنطقة الشاطئية نزلاء الفندق كشاطئ خاص فضلا عن استقبال الزائرين من خارج الفندق.

وتدخل المنطقة ضمن العقد المبرم بين محافظة دمياط والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي منح الشركة حق انتفاع تطوير وإدارة الفندق لمدة 49 عاما، حيث تحصل المحافظة على نسبة من أرباح المنطقة الشاطئية 50% وبحد أدنى 150 ألف جنيه سنويا.
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
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بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح المنطقة الشاطئية لـ فندق شتايجنبرجر اللسان في رأس البر

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