كتلة مشتعلة.. وزيرة البيئة تكشف حقيقة تعرضها لحادث أثناء زيارتها لكفر الشيخ.. فيديو

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أنها اثناء تفقدها لمحافظة كفر الشيخ وجدت كتلة من المخلفات المشتعلة على الطريق، ما جعلها تتوقف برفقة محافظ كفر الشيخ لمتابعة الإجراءات المتخذة لإطفاء المخلفات.







وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والتنمية المحلية والداخلية والري والنقل، مشيرة إلى أن هناك حملة من 1 سبتمبر تنتهى 15 نوفمبر لمعرفة الحرائق التى يتم فيها إشعال النيران في قش الأرز.





وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، أن هناك بدائل لحرق قش الأرز كما أن الدولة تعطي فرصة للفلاح لإيجاد دخل، وعلى كل مواطن دور فى ضبط عوادم السيارات وتقليل كافة انبعثات المصانع.



