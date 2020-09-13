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مرأة

طريقة عمل أيس كريم الشوكولاته

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نقدم لكم طريقة عمل آيس كريم شوكولاته  بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير آيس كريم شوكولاته:

كوب لبن 
3 ملاعق كبيرة نشا
 شوكولاته
 2 ملعقة كبيرة 
سكر 
باكو كريم شانتيه 
نصف كوب لبن 

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طريقة عمل آيس كريم شوكولاته:

فى كزولة يخلط لبن وسكر وفانيليا على النار ويقلب

تخلط النشا واللبن وتضاف على خليط اللبن والسكر ويقلب حتى يثقل القوام

يخفق نصف كوب لبن مع باكو كريم شانتي

ثم يضاف إليه خليط اللبن والنشا تدريجيا مع استمرار الخفق

يدخل الفريزر حتى يجمد

يقدم مثلجًا

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