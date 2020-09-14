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محمد جاد: اللاصق الإلكتروني يتيح للشرطة إنشاء نظام ذكي لتتبع السيارات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
الإعلامى محمد جاد
الإعلامى محمد جاد
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هاجر إبراهيم

قال الإعلامى محمد جاد، إن اللاصق على السيارات سيتيح لأجهزة الأمن فى إنشاء نظام آلى أو ذكى لتتبع أى سيارة أمنيا فى حالة انتهاء التراخيص الخاصة بها، مشيرا إلى أنها ستكون آلية لتحقيق الجانب الأمني لأجهزة الشرطة.


وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أجهزة الشرطة ستقوم من خلال تطبيق قواعد المرور بتسجيل أى تجاوز للمرور، حيث أنها ستكون مسجلة إلكترونيا بطريقة موحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.


وتابع أن السيارات التى أنتهت فترة سماحها بتواجدها داخل البلاد سيساعد ويتيح أجهزة الشرطة تتبعها، إلى جانب السيارات الخاصة بالمنطقة الحرة، لافتا إلى أن الموضوع سيكون أسرع وأدق.


وأشار إلى أنه من خلال اللاصق سيستطيع تحسين أى طريق يوجد به مشكلة، متابعا أن المواطنين سيشعرون بفوائده بعد مرور بضعة أشهر.

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